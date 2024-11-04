Google проводит акцию ShoppingIL по продвижению израильских бизнесов

6-7 ноября корпорация Google проведет ежегодное мероприятие онлайн-торговли ShoppingIL для продвижения израильских предпринимателей.

В мероприятии участвуют около 7500 израильских бизнесов из различных отраслей экономики, предлагающие скидки на покупку своих товаров в эти два дня.

Стоит отметить, что ноябрь традиционно является месяцем распродаж и мероприятий, проводимых гигантами интернет-торговли. Так, 11 ноября будет отмечаться «китайский день холостяка», а 29 ноября – «черная пятница».