Еще три компании повышают цены: подорожают мороженое, вино и сладкие напитки

Винодельня «Яйнот а-Кармель» уведомила розничные сети о повышении цен на свою продукцию на 8% с конца ноября. Последний раз компания повышала цены на свои вина полтора года назад.

Компания Froneri с конца ноября повысит на 9% цены на мороженое Nestle, которое уже дорожало в мае этого года.

Также в конце ноября цены на свою продукцию повысит производитель прохладительных напитков Jafora Tabori, которому принадлежат бренды Spring, Tapuzina, Schweppes, RC Cola, «Эйн Геди» и другие.