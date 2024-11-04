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Экономика

Еще три компании повышают цены: подорожают мороженое, вино и сладкие напитки

время публикации: 04 ноября 2024 г., 09:39 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 09:39

Винодельня «Яйнот а-Кармель» уведомила розничные сети о повышении цен на свою продукцию на 8% с конца ноября. Последний раз компания повышала цены на свои вина полтора года назад.

Компания Froneri с конца ноября повысит на 9% цены на мороженое Nestle, которое уже дорожало в мае этого года.

Также в конце ноября цены на свою продукцию повысит производитель прохладительных напитков Jafora Tabori, которому принадлежат бренды Spring, Tapuzina, Schweppes, RC Cola, «Эйн Геди» и другие.

Экономика
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