Цену на общественный транспорт в Израиле повысят до средней по OECD

Утвержденный правительством проект государственного бюджета на 2025 год предусматривает, среди прочего, повышение стоимости проезда в общественном транспорте на 2 шекеля до 8 шекелей.

Повышение объясняется приведением цен на проезд в соответствие со средним показателем по OECD, однако фактически речь идет о повышении цен для общего населения в обмен на снижение цен для групп, имеющих право на льготы.

В министерстве транспорта утверждают, что в 2025 году также будут выделены 250 миллионов шекелей на увеличение количества автобусов на маршрутах для улучшения качества обслуживания.