x
04 ноября 2024
|
последняя новость: 13:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 ноября 2024
|
04 ноября 2024
|
последняя новость: 13:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Цену на общественный транспорт в Израиле повысят до средней по OECD

время публикации: 04 ноября 2024 г., 12:39 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 12:39

Утвержденный правительством проект государственного бюджета на 2025 год предусматривает, среди прочего, повышение стоимости проезда в общественном транспорте на 2 шекеля до 8 шекелей.

Повышение объясняется приведением цен на проезд в соответствие со средним показателем по OECD, однако фактически речь идет о повышении цен для общего населения в обмен на снижение цен для групп, имеющих право на льготы.

В министерстве транспорта утверждают, что в 2025 году также будут выделены 250 миллионов шекелей на увеличение количества автобусов на маршрутах для улучшения качества обслуживания.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook