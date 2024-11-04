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Экономика

Представлены проекты строительства метро в Иерусалиме к 2050 году

время публикации: 04 ноября 2024 г., 12:08 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 12:16
Представлены проекты строительства метро в Иерусалиме к 2050 году
Иерусалимская окружная комиссия по проектированию и строительству

Управление проектирования провело заседание, посвященное продвижению планов по строительству метро в Иерусалиме в рамках программы развития столицы к 2050 году.

На заседании были представлены два плана прокладки метро, стоимость которых оценивается в 34-50 миллиардов шекелей.

Один план предусматривает строительство четырех веток с единственным пересечением у центра правительственных зданий «Кирьят а-Мемшала», а второй предполагает пересечение веток у въезда в Иерусалим.

Экономика
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