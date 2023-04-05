Правительство Финляндии одобрило покупку у Израиля системы ПРО "Праща Давида"
В среду, 5 апреля, правительство Финляндии одобрило сделку по закупке израильской системы противоракетной обороны "Праща Давида", сообщают финские и израильские СМИ.
Сумма сделки: 316 миллионов евро без учета НДС (213 млн евро – за основной контракт, 103 млн евро – за опционы).
Решение было утверждено на следующий день после того, как Финляндия вступила в NATO.
Сделка между Израилем и Финляндией требует одобрения США.
Система ПРО "Праща Давида" ("Волшебная палочка") производства израильского государственного оборонного концерна "Рафаэль" поступила на вооружение ЦАХАЛа более пяти лет назад.
В середине октября 2022 года 14 европейских стран NATO и Финляндия договорились о создании совместного комплекса противоракетной и противовоздушной обороны под названием "Небесный щит Европы".
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