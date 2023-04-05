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    Экономика

    Правительство Финляндии одобрило покупку у Израиля системы ПРО "Праща Давида"

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    Правительство Финляндии одобрило покупку у Израиля системы ПРО
    AP Photo/Sebastian Scheiner

    В среду, 5 апреля, правительство Финляндии одобрило сделку по закупке израильской системы противоракетной обороны "Праща Давида", сообщают финские и израильские СМИ.

    Сумма сделки: 316 миллионов евро без учета НДС (213 млн евро – за основной контракт, 103 млн евро – за опционы).

    Решение было утверждено на следующий день после того, как Финляндия вступила в NATO.

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    Сделка между Израилем и Финляндией требует одобрения США.

    Система ПРО "Праща Давида" ("Волшебная палочка") производства израильского государственного оборонного концерна "Рафаэль" поступила на вооружение ЦАХАЛа более пяти лет назад.

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    В середине октября 2022 года 14 европейских стран NATO и Финляндия договорились о создании совместного комплекса противоракетной и противовоздушной обороны под названием "Небесный щит Европы".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 4 Апреля 2023
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    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 Декабря 2022
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