Правительство Финляндии одобрило покупку у Израиля системы ПРО "Праща Давида"

В среду, 5 апреля, правительство Финляндии одобрило сделку по закупке израильской системы противоракетной обороны "Праща Давида", сообщают финские и израильские СМИ.

Сумма сделки: 316 миллионов евро без учета НДС (213 млн евро – за основной контракт, 103 млн евро – за опционы).

Решение было утверждено на следующий день после того, как Финляндия вступила в NATO.

adv_11 m_ar_1

Сделка между Израилем и Финляндией требует одобрения США.

Система ПРО "Праща Давида" ("Волшебная палочка") производства израильского государственного оборонного концерна "Рафаэль" поступила на вооружение ЦАХАЛа более пяти лет назад.

adv_12 incontent_1

В середине октября 2022 года 14 европейских стран NATO и Финляндия договорились о создании совместного комплекса противоракетной и противовоздушной обороны под названием "Небесный щит Европы".