Corendon Airlines открывает маршрут из Израиля в Карловы Вары

Авиакомпания Corendon Airlines объявила о расширении маршрутов, обслуживаемых ею из Израиля, и начале полетов в чешский курорт Карловы Вары.

Регулярные рейсы будут осуществляться по четвергам на протяжении летнего сезона с 25 мая по 31 октября 2024 года.

Напомним, что с 3 апреля авиакомпания начала летать из Израиля в Афины, а с 11 апреля начнется обслуживание рейсов на Родос, Крит и Кипр.