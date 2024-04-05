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Утверждена для протестов третья программа застройки бывшего аэропорта Сде-Дов

время публикации: 05 апреля 2024 г., 10:07 | последнее обновление: 05 апреля 2024 г., 10:07
Утверждена для протестов третья программа застройки бывшего аэропорта Сде-Дов
Flash90. Фото: М.Шай

Тель-Авивская окружная комиссия по проектированию и строительству утвердила для подачи протестов третью и последнюю программу застройки территории бывшего аэропорта Сде-Дов.

Третья программа предусматривает строительство 4028 единиц жилья, из которых 449 единиц жилья будут предназначены для долгосрочной аренды/студенческих общежитий/социального жилья для пожилых. 25% квартир будут малогабаритными.

Также программа предусматривает 23000 кв.м. торговых площадей, 29100 кв.м. офисных площадей, 83 тысячи кв.м. отелей и 167 дунамов парков и открытых зон. Также будут построены общественные здания, школы и детские сады.

Первая программа на 4884 единицы жилья была утверждена три года назад, и в ней уже началась предварительная продажа квартир.

Вторая программа на 7128 единиц жилья была утверждена для вступления в силу в марте 2024 года.

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