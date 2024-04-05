Назначение директора управления охраны природы отменено из-за сокрытия связей с министром экологии
время публикации: 05 апреля 2024 г., 09:28 | последнее обновление: 05 апреля 2024 г., 09:28
Комиссия по проверке назначений в управлении госкомпаний отменила назначение Аарони Нойбоэра на должность председателя совета директоров Управления охраны природы и национальных парков.
Проверка проводилась после того, как выяснилось, что перед назначением Нойбоэр скрыл семейные связи с выбравшей его кандидатуру на эту должность министром экологии Идит Сильман.
Выяснилось, что Нойбоэр и Сильман не только хорошо знакомы, но и сын Сильман находится в отношениях с дочерью Нойбоэра.
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