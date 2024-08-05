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Экономика

Lufthansa продлевает отмену полетов в Израиль до 12 августа

время публикации: 05 августа 2024 г., 12:39 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 12:45
Lufthansa продлевает отмену полетов в Израиль до 12 августа
AP Photo/Michael Probst

Авиакомпания Lufthansa, ранее отменившая полеты в Израиль до 9 августа, объявила о продлении отмены до 12 августа в связи с ситуацией в сфере безопасности в регионе.

Напомним, что в группу Lufthansa, помимо самой германской авиакомпании, также входят Brussels Airlines, Swiss Air, Austrian Airlines и Eurowings.

Не менее 100 тысяч израильтян застряли за границей из-за массовой отмены авиарейсов в Израиль на фоне обострения ожидания удара со стороны Ирана и проиранских сил.

Власти Израиля рекомендуют согражданам брать билеты на рейсы в Грецию или на Кипр, откуда, вероятно, будет проще вылететь в Израиль.

По состоянию на утро 4 августа, не менее 18 авиакомпаний отменили рейсы в Израиль: Aegean (Греция), Air Europa (Испания), Air India (Индия), Delta (США), Ethiopian Airlines (Эфиопия), Fly Dubai (ОАЭ), Iberia Express (Испания), ITA (Италия), KLM (Нидерланды), LOT (Польша), United Airlines (США), Vueling (Испания), Wizz Air (Венгрия), Lufthansa (Германия), Swiss Air (Швейцария), Austrian Airlines (Австрия), Brussels Airlines (Бельгия), Eurowings (Германия).

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