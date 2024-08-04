СМИ: не менее 100 тысяч израильтян застряли за границей, авиакомпании отменили рейсы

По оценке 12-го телеканала, не менее 100 тысяч израильтян застряли за границей из-за массовой отмены авиарейсов в Израиль на фоне обострения ожидания удара со стороны Ирана и проиранских сил.

Власти Израиля рекомендуют согражданам брать билеты на рейсы в Грецию или на Кипр, откуда, вероятно, будет проще вылететь в Израиль.

Национальный авиаперевозчик Израиля, авиакомпания "Эль-Аль" продолжает осуществлять рейсы в Израиль. Компания объявила о пяти дополнительных рейсах, чтобы помочь израильтянам вернуться домой.

По состоянию на утро 4 августа, не менее 18 авиакомпаний отменили рейсы в Израиль: Aegean (Греция), Air Europa (Испания), Air India (Индия), Delta (США), Ethiopian Airlines (Эфиопия), Fly Dubai (ОАЭ), Iberia Express (Испания), ITA (Италия), KLM (Нидерланды), LOT (Польша), United Airlines (США), Vueling (Испания), Wizz Air (Венгрия), Lufthansa (Германия), Swiss Air (Швейцария), Austrian Airlines (Австрия), Brussels Airlines (Бельгия), Eurowings (Германия).