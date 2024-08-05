Замедление экономики и угроза войны: обвал на фондовых биржах и на рынке криптовалют

Новая неделя торгов на Токийской бирже началась с рекордного с 1987 года обвала котировок. Индекс Nikkei-225 подешевел на 12,4%, индекс Topix – на 11%.

На Сеульской бирже автоматические прерыватели торгов сработали впервые за четыре года после падения индекса KOSPI на 9,6%, а высокотехнологичный KOSDAQ потерял 12,2% стоимости

Стоит отметить, что обе важнейшие азиатские биржи только в июле обновили свои рекорды.

Ведущий индекс биржи Тайваня подешевел на 8,4%, в Сингапуре, где торги еще не закончились, ведущий индекс потерял 4,7% стоимости. Остальные дальневосточные биржи показали снижение котировок на 1,5%-4%

Фьючерсные торги по индексам американских фондовых площадок свидетельствуют, что и в Нью-Йорке произойдет снижение котировок, начавшееся еще на прошлой неделе, однако более умеренное, чем в Азии.

На рынке криптовалют Bitcoin потерял 14,7% стоимости, опустившись в район отметки в 50 тысяч долларов, а Etherium – 21%. За сутки рынок криптовалют "похудел" на 270 миллиардов долларов.

Среди причин обвала называют слабые показатели американской экономики, свидетельствующие о ее замедлении, рост вероятности масштабной войны на Ближнем Востоке, фиксирование позиций после длительного периода роста. В Японии это наложилось на повышение центральным банком учетной ставки.