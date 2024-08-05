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Экономика

Расхождение между минобороны и минфином по бюджету – до 300 миллиардов шекелей за 10 лет

время публикации: 05 августа 2024 г., 09:13 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 09:13
Расхождение между минобороны и минфином по бюджету – до 300 миллиардов шекелей за 10 лет
Yonatan Sindel/Flash90

Первое заседание специальной комиссии по формированию оборонного бюджета на ближайшие десять лет показало наличие существенных расхождений между позициями министерства финансов и министерства обороны.

Как сообщает портал ynet, в министерстве обороны настаивают на необходимости бюджета в 120-130 миллиардов шекелей в год, тогда как в минфине говорят о 90-100 миллиардах шекелей в год. Таким образом, на десятилетний период речь идет о расхождении в 200-300 миллиардов шекелей.

Напомним, что оборонный бюджет на 2023 год составлял 63 миллиарда шекелей и еще 13 миллиардов шекелей американской военной помощи. В итоге из-за войны он составил 83,2 миллиарда шекелей. В 2024 году на данный момент оборонный бюджет составляет 117,5 миллиардов шекелей.

Напомним, что в состав комиссии входят бригадный генерал запаса Эфи Эйтам, бывшая главный аудитор минфина Михаль Абади-Боинджо, полковник запаса Авиталь Драйлингер, бывший директор бюджетного отдела минфина Коби Хабер, бывшая замгендиректора Земельного управления Лиора Тушински, бывшая высокопоставленная сотрудница "Мосада" полковник запаса Талья Ланкри, генерал-майор запаса Амикам Норкин, профессор Идит Солберг, генерал-майор запаса Яаков Амидрор, бригадный генерал запаса и бывший экономический советник начальника генштаба Махаран Фрозенфар и полковник запаса Орит Алали.

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