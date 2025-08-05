10 августа откроется запись на очередную жилищную лотерею

Министерство строительства и жилищного хозяйства и Земельное управление объявили, что в воскресенье, 10 августа, откроется регистрация на десятую лотерею "Квартира со скидкой".

В рамках лотереи будет разыграно право на покупку около 7600 квартир в разных районах страны на льготных условиях. Впервые до 50% квартир будут выделены активным резервистам, из которых около 25% будут выделены только резервистам боевых частей.

Право на участие в лотерее имеют лица, не имеющие собственного жилья, получившие справку о праве на регистрацию. Справку можно получить до четверга, 4 сентября 2025 года.