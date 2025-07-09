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Здоровье

Ученые доказали: жилищные условия плохо влияют на здоровье израильтян

Израильские ученые
Душевное здоровье
время публикации: 09 июля 2025 г., 16:49 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 16:49
Ученые доказали: жилищные условия плохо влияют на здоровье израильтян
Hadas Parush/Flash90

Исследователи Еврейского университета считают, что плохие жилищные условия в Израиле являются проблемой общественного здравоохранения. Работа опубликована в журнале Israel Journal of Health Policy Research.

Результаты исследования выявляют тревожную связь между жилищными условиями и здоровьем израильтян. Авторы утверждают, что хронически недостаточные инвестиции в доступное и качественное жилье представляют угрозу не только для социальной сферы, но и для общественного здравоохранения.

Более 30% израильтян тратят свыше трети дохода на жилье, а для наименее обеспеченных семей эта цифра достигает 50%. Такая финансовая нагрузка негативно влияет на психическое и физическое здоровье. Особенно остро проблема стоит в бедуинских общинах и ультраортодоксальных районах, где отсутствует адекватная защита арендаторов и качественный жилищный фонд.

Исследователи подчеркивают, что жилье следует рассматривать как важнейший независимый фактор здоровья. Плесень, плохая вентиляция, перенаселенность и резкие сезонные перепады температуры напрямую связаны с астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями и депрессией. Устаревшие здания без теплоизоляции и безопасных комнат делают жителей уязвимыми для экологических угроз и региональных конфликтов.

Критической проблемой является отсутствие систематического сбора данных о влиянии жилищных условий на здоровье. Ученые сравнили Израиль с Новой Зеландией и Австралией. Там исследовательские центры интегрированы в органы управления. Израиль не имеет национальной системы мониторинга жилья.

Авторы предлагают создать государственную исследовательскую инициативу, объединяющую эпидемиологов, городских планировщиков, архитекторов и экономистов для оценки факторов риска и разработки политических решений. "Это не только экономическая необходимость, но и моральный императив в демократическом обществе", — заключают ученые.

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