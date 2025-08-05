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Экономика

Правительство утвердило инвестицию 242 млн шекелей в экологию Западного Негева и Ашкелона

Негев
Экология
Ашкелон
Мин.экологии
время публикации: 05 августа 2025 г., 10:12 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 10:12
Правительство утвердило инвестицию 242 млн шекелей в экологию Западного Негева и Ашкелона
Yonatan Sindel/Flash90

Правительство утвердило два решения о выделении бюджетов на экологические проекты в Ашкелоне и Западном Негеве на общую сумму 242 миллиона шекелей.

Ашкелону выделены 82,3 миллиона шекелей из бюджета министерства экологии на создание предприятия по сортировке отходов, посадку деревьев, сокращение загрязнения воздуха от транспорта, проекты экологического образования, контроль отходов, мониторинг чистоты воздуха.

Для Западного Негева выделены 160 миллионов шекелей на посадку деревьев в Нетивоте и Офакиме, сокращение загрязнения воздуха от транспорта в этих городах, переработку сельскохозяйственных отходов, борьбу с незаконными свалками строительного мусора, восстановление русел ручьев, борьбу с лейшманиозом.

Средства будут выделяться из бюджета министерства экологии.

Экономика
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