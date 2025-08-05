Минсельхоз предлагает построить кампус NVIDIA на землях института "Волкани"

Запрос на информацию, поданный корпорацией NVIDIA для строительства нового кампуса на севере Израиля, вызвал значительный ажиотаж в органах местной власти и других госструктурах.

В частности, только Земельное управление предложило NVIDIA 14 различных локаций.

Как сообщает "Глобс", среди подателей заявок оказалось и министерство сельского хозяйства, предложившее NVIDIA построить кампус на землях сельскохозяйственного исследовательского института "Волкани" в Изреэльской долине

В министерстве рассчитывают, что создание нового кампуса на территории института позволит сотрудничество между NVIDIA и институтом в области искусственного интеллекта и сельскохозяйственных исследований.