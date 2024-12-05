"Глобс": Лен Блаватник готов продать телекомпанию "Решет" бывшему владельцу "Релеванта"

Владелец контрольного пакета акций телекомпании "Решет" (13-й канал ИТВ) миллиардер Лен Блаватник ведет переговоры о частичной или полной продаже телеканала с основателем Palo Alto Ниром Цуком.

Как сообщает "Глобс", Цук, недавно закрывший проект "Релевант" Лиора Шляйна, давно проявляет интерес к выходу на рынок СМИ, однако только в последние дни переговоры между сторонами начали носить предметный характер.

Журналист Нево Трабельси пишет, что последние события в телекомпании, включая конфликт между руководством и журналистами и падение рейтингов, привели к изменению позиции Блаватника, решившего, что он больше не готов вкладывать деньги в канал.