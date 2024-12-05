"Глобс": Лен Блаватник готов продать телекомпанию "Решет" бывшему владельцу "Релеванта"
время публикации: 05 декабря 2024 г., 22:10 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 22:44
Владелец контрольного пакета акций телекомпании "Решет" (13-й канал ИТВ) миллиардер Лен Блаватник ведет переговоры о частичной или полной продаже телеканала с основателем Palo Alto Ниром Цуком.
Как сообщает "Глобс", Цук, недавно закрывший проект "Релевант" Лиора Шляйна, давно проявляет интерес к выходу на рынок СМИ, однако только в последние дни переговоры между сторонами начали носить предметный характер.
Журналист Нево Трабельси пишет, что последние события в телекомпании, включая конфликт между руководством и журналистами и падение рейтингов, привели к изменению позиции Блаватника, решившего, что он больше не готов вкладывать деньги в канал.
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