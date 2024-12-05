Что сделать до конца декабря, чтобы не платить лишнее. Экономический обзор

Что стоит сделать до конца декабря и когда взорвется "бомба", запущенная ответственным за рынок страхования.

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Прежде чем подорожает

1 января 2025 года налог на добавленную стоимость вырастет с 17% до 18%. Если вы не живете в Эйлате, это повышение повлияет практически на все ваши покупки и платежи, за исключением аренды/ипотеки и некоторых других видов расходов (овощи и фрукты в лавках зеленщиков, банковские операции, "родительские поборы" и т.д.). Повышение НДС на 1% увеличит расход средней израильской семьи на 100-200 шекелей в месяц.

Если вы собираетесь купить абонемент в театр или в тренажерный зал, стоит сделать это до конца года, поскольку НДС взимается в соответствии с датой платежа, а не с датой предоставления услуги, и тем самым сэкономить несколько десятков шекелей.

Если же вы в ближайшее время планируете купить автомобиль (не с рук), купить новую квартиру у строительного подрядчика, обновить в квартире мебель или электротовары, или сделать ремонт, то тем более стоит поторопиться и рассмотреть возможность произвести оплату до 31 декабря (при этом каждый случай следует проверять отдельно, поскольку размер взимаемого НДС будет зависеть от типа сделки, формы оплаты и годового оборота поставщика).

Если же вы решили купить электромобиль, то его покупка до 31 декабря сэкономит вам еще и повышение налога на покупку на 10%. Автомобили с бензиновым двигателем тоже подорожают не только из-за НДС, но и из-за ужесточения критериев, дающих право на "зеленую льготу". Значительная часть импортируемых в Израиле автомобилей продвинется на 2-3 категории вверх по шкале экологичности, а значит подорожает на 1-2 тысячи шекелей помимо роста НДС.

Также не стоит забывать, что конец декабря – это конец налогового года, а значит последняя возможность использовать свои налоговые льготы. Так, осталось меньше месяца, чтобы подать заявление на получение выплаты за занятость (отрицательного подоходного налога) за 2022 год. Причем сделать это можно только онлайн. На почте можно до конца декабря подать заявление за 2023 год.

Также до конца года стоит проверить, использовали ли вы свои льготы по пенсионным отчислениям и по отчислениям в фонды повышения квалификации. Наемным работникам стоит открыть свой последний квартальный отчет из пенсионного фонда и убедиться, что работодатель исправно делает отчисления. Резервисты или супруги резервистов, являющиеся индивидуальными предпринимателями или владельцами компании с ограниченной ответственностью, и из-за войны не успевшие воспользоваться пенсионными льготами в 2023 году, до конца 2024 года могут сделать пенсионные отчисления и отчисления в фонд повышения квалификации в том числе и задним числом за 2023 год.

Тем, у кого были серьезные изменения в жизни в 2018 году (рождение ребенка, окончание учебы в вузе, увольнение, инвалидность и т.д.), стоит поторопиться с обращением за перерасчетом налогов.

Страховки патронажного ухода. Запуск нового счетчика

Представьте себе сапера, в последний момент перерезавшего провод на взрывном устройстве и увидевшего, что прикрепленный к нему часовой механизм остановился. Все вокруг облегченно вздыхают, но вскоре зритель видит, что фактически сапер запустил новый часовой механизм. Именно этот сценарий сейчас разыгрывается в Израиле – в роли саперов – правительство и управление по надзору за рынком страхования, а заминированный объект – страховки патронажного ухода через больничные кассы.

Первый часовой механизм был выставлен на 31 декабря 2024 года, когда истекал срок действия контракта больничной кассы "Клалит" с компанией "Арэль". Оба "сапера" до последнего момента спорили, какой провод нужно перерезать в бомбе, чтобы предотвратить взрыв. Увеличение страховых взносов и сокращение выплат, предпринятое год назад, не помогло. Три недели назад управление рынка страхования ужесточило критерии, дающие право на получение выплат, однако и это тоже не помогло.

Сегодня, когда до "взрыва" осталось чуть больше трех недель, ответственный за рынок страхования "перерезал" еще один провод, который, скорее всего остановит таймер и убедит одну из страховых компаний продолжить обслуживание страховки "Клалит" по патронажному уходу. Новое решение отменяет года механизм постепенной самоликвидации полиса, в рамках которого прекращался прием в полис новых клиентов, однако страховая компания продолжала нести ответственность за обслуживание уже застрахованных клиентов, постепенно снижая размер выплат вплоть до исчерпания средств в страховом фонде.

Этот механизм крайне невыгоден для страховых компаний, поскольку может серьезно испортить им репутацию без какой-либо вины с их стороны (в данном случае компания – только оператор, вся финансовая ответственность лежит на больничной кассе). Однако он обеспечивает застрахованным переходный период, в течение которого есть возможность принять меры по исправлению ситуации без потери страховки.

Теперь же, если опубликованное в среду вечером в качестве черновика для ознакомления населения решение будет принято, с 2027 года механизм постепенной самоликвидации действовать прекратит. Если в 2027 году страховая компания, которая будет обслуживать такую страховку больничной кассы, решит прекратить обслуживание и не найдет себе преемника, страховка просто аннулируется без какого-либо промежуточного периода со сниженными выплатами.

Фактически, речь идет о запуске второго таймера. У правительства и управления есть ровно два года, чтобы нейтрализовать эту бомбу, которую они заложили десять лет назад и последние два года безуспешно пытались нейтрализовать.