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Экономика

Кипр получил израильские системы ПРО Barak-MX

ПРО
Оборонка
Кипр
время публикации: 05 декабря 2024 г., 14:47 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 14:47
Кипр получил израильские системы ПРО Barak-MX
Wikipedia.org. Фото: Министерство обороны Индии

Национальная гвардия Кипра получила первые батареи израильской системы ПРО Barak-MX производства оборонного концерна "Авиационная промышленность" (IAI), переговоры о покупке которых начались еще в 2021 году.

Закупка израильских систем, которые заменят советские "Буки", является частью программы модернизации нацгвардии, включающей также замену советских вертолетов Ми-35 ударными Airbus H145M.

Следует отметить, что Греция также намерена закупить системы Barak-MX для защиты материковой Греции, и систем Spyder производства концерна "Рафаэль" для защиты островов.

В число операторов Barak-MX входят также армии Азербайджана и Марокко.

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