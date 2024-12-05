Кипр получил израильские системы ПРО Barak-MX

Национальная гвардия Кипра получила первые батареи израильской системы ПРО Barak-MX производства оборонного концерна "Авиационная промышленность" (IAI), переговоры о покупке которых начались еще в 2021 году.

Закупка израильских систем, которые заменят советские "Буки", является частью программы модернизации нацгвардии, включающей также замену советских вертолетов Ми-35 ударными Airbus H145M.

Следует отметить, что Греция также намерена закупить системы Barak-MX для защиты материковой Греции, и систем Spyder производства концерна "Рафаэль" для защиты островов.

В число операторов Barak-MX входят также армии Азербайджана и Марокко.