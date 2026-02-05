Техническая революция в госсекторе, что осталось от 50 реформ минфина. Экономический обзор

На этот раз экономический обзор за неделю посвящен тому, как государство Израиль платит по счетам, и о том, что осталось от 50 реформ министерства финансов.

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Техническая революция в госсекторе

Главной экономической новостью недели очевидно является прохождение проекта Закона о государственном регулировании через Комиссию Кнессета по регламенту. Это отметка, на которой уже можно говорить, какие из включенных в проект реформ имеют шансы на реализацию, а каким уготовано место в архивах несбывшихся инициатив.

Однако начать я хочу не с законодательной, а с технической реформы, на этой неделе дошедшей до стадии пилотного проекта: департамент главного аудитора в министерстве финансов объявил победителей тендера по созданию новой системы государственных платежей подрядчикам и организациям.

Уже в этом месяце муниципалитеты Иерусалима, Бейт-Шемеша, Тверии и одного из крупных арабских населенных пунктов севера Израиля начнут тестировать новые технологии в трех областях: перевод социальных выплат и субсидий от государства, инфраструктурные проекты министерства транспорта и проекты министерства экологии.

Сам процесс отбора технологий проводился на правительственной платформе Challenge Arena, которая является платформой для вовлечения стартап-компаний в решение правительственных задач. Все три платформы, две из которых используют технологии блокчейн, предлагают быстрый и прозрачный процесс осуществления государственных платежей.

Согласно закону, на текущий момент в большинстве случаев государство обязано оплачивать заказ в течение 45 дней с момента завершения работ (или определенного сегмента работ). Однако на практике процесс, особенно если в него вовлечены несколько структур и субподрядчики, для прохождения денег через все инстанции до адресата может потребоваться до полугода. Это, среди прочего, является серьезным препятствиям для участия в государственных тендерах малых и средних бизнесов, не имеющих возможности так долго ждать оплаты.

Кроме того, платформы должны стать решением для еще одной важной проблемы – практики захвата организованными преступными группировками контроля над госзаказами, особенно в инфраструктурных проектах. Они делают цепочку прохождения денег от государства до конечного получателя не только быстрой, но и прозрачной.

Насколько важна техническая составляющая реформ, может засвидетельствовать Налоговое управление, запустившее в конце 2024 года платформу "Израильская квитанция". После запуска платформы любая сделка на сумму свыше 20 тысяч шекелей требовала предварительного получения номера квитанции от Налогового управления. Отсутствие такого номера делало невозможным использование квитанции для списания НДС. Управлению потребовалось 16 лет для продвижения изменений в законодательство и создания простой и удобной для использования онлайн-платформы, но уже первый год работы платформы сохранил госказне 25 миллиардов шекелей, которые раньше уходили в виде списаний НДС за фиктивные квитанции. С января 2026 года сумма сделок, требующих предварительного номера, снизилась до 10 тысяч шекелей, а летом снизится до 5000 шекелей. Это стало также серьезным ударом по доходам организованной преступности.

Победы Смотрича и стоп-кран ШАСа

В среду состоялось марафонное заседание комиссии Кнессета по регламенту, на котором определялось, какие из пяти десятков реформ, включенных в Закон о государственном регулировании, пройдут дальше, а какие будут отцеплены "для утверждения в рамках рутинной законодательной процедуры".

Думаю, будет не лишним напомнить, что такое Закон о государственном регулировании. Он был придуман в качестве временной меры в рамках программы выхода из финансового кризиса в 1985 году, когда правительству требовалось быстро провести через Кнессет пакет рыночных реформ. Этот пакет реформ был прицеплен к закону о государственном бюджете – единственному закону, имеющему жесткие временные рамки для утверждения. Соответственно, у лоббистов оставалось меньше времени для давления на депутатов, а депутаты лишались возможности затягивать обсуждение до бесконечности.

Эта практика неоднократно подвергалась критике как ограничивающая полномочия Кнессета в ущерб правительству, но в целом была достаточно эффективна для проведения важных реформ, не пользующихся особой популярностью или покушающихся на интересы сильных лобби.

С годами утверждение Закона о госрегулировании обросло традициям и процедурами, такими как предварительное согласование между минфином и спикером Кнессета, в рамках которого из пакета реформ исключалась некоторая часть инициатив, включенных в него именно для этой цели. Именно поэтому не было особого смысла комментировать продвижение закона до распределения реформ по комиссиям.

На этот раз по итогам распределения можно говорить о победе Бецалеля Смотрича в тех местах, которые были наиболее близки его сердцу, однако ценой отказа от некоторых гораздо более важных реформ.

Так, несмотря на давление фермеров, сильное сельскохозяйственное лобби и в коалиции и в оппозиции и критику со стороны юрсоветника Кнессета Сагит Афик, молочная реформа не только осталась в законе о госрегулировании, но и ее дальнейшее обсуждение будет проходить не в экономической комиссии Кнессета во главе с противником реформы Давидом Битаном, а в комиссии по национальным проектам, возглавляемой Охадом Талем – однопартийцем Смотрича.

Израильское молочное хозяйство, являющееся наследием социалистической плановой экономики, давно нуждается в реформе, и разговоры о "самообеспечении и угрозе зависимости от экспорта" – на самом деле демагогия, потому что дающие израильское молоко коровы зависят от импортных кормов и не только от них. Поэтому можно только приветствовать курс на поэтапное сокращение квотирования и увеличение конкуренции.

Вместе с тем, мы живем в Израиле, и в израильских реалиях действительно важной функцией сельского хозяйства является не мифическая "продовольственная независимость", а контроль над землями. Слова Йосефа Трумпельдора, произнесенные более века назад, "граница проходит там, где проходит последний плуг", сохраняет свою актуальность. И чтобы фермеры продолжали работать на земле, они должны иметь возможность зарабатывать. И вот в этом аспекте я не уверен, что продвигаемых Смотричем мер достаточно.

Интересно, что в качестве компенсации за продвижение реформы молочного хозяйства депутаты похоронили еще на 10 лет реформу яичной индустрии, также жестко квотируемой, сдвинув дату вступления в силу закона об отмене квот на яйца с 2032 года до 2042 года.

Также осталось в законе о государственном регулировании возрождение налога на землю в размере 1,5%, которое, по плану минфина, должно позволить снизить подоходный налог для среднего класса. Против этого налога, отмененного в 2000 году, выступают и Земельное управление, и министерство юстиции, представители друзской общины и арабского сектора. Хотя с отмены налога прошла четверть века, многие земельные участки с запутанной схемой владения до сих пор не могут использоваться под застройку из-за старых долгов по этому налогу. Председатель коалиции Офир Кац ("Ликуд") заявил, что не будет добиваться исключения из закона земель в друзских населенных пунктах, однако подобное исключение крайне проблематично, если не сказать невозможно, с юридической точки зрения.

Еще одним детищем Смотрича, продолжающим путь к итоговому утверждению, является налог на сверхдоходы банковского сектора в размере 15% на ближайшие четыре года.

Банк Израиля даже не пытался добиться его исключения из закона о госрегулировании, сосредоточив свои усилия на продвижении создания базы кредитных данных для малого и среднего бизнеса. Согласно центробанку, эта реформа значительно важнее любой другой реформы в сфере финансов из числа включенных в Закон о госрегулировании. Но даже специальное обращение Банка Израиля к депутатам не помогло. Дальше идет только продвигавшийся минфином законопроект об усилении конкуренции в банковской сфере. Причем рассматривать его также будет комиссия Охада Таля, а не финансовая комиссия.

Вопреки прогнозам, осталась в законе о госрегулировании и активно продвигавшаяся минфином реформа по регулированию рынка электронных сигарет. Также продолжают путь к утверждению налоговая льгота для репатриантов 2026 года и разрешение полиции нанимать специалистов на индивидуальный контракт.

При этом праздновать победу Смотрич пока не может. В последний момент партия ШАС сорвала пленарное голосование в Кнессете, которое должно окончательно отправить одобренные комиссией по регламенту реформы в соответствующие комиссии. На данный момент голосование перенесено на понедельник, 9 февраля, что оставляет для утверждения закона о государственном бюджете и закона о госрегулировании 29 дней нетто, включая обсуждение в комиссиях и голосование во втором и третьем чтениях. Любая дополнительная задержка приведет к фактическому отзыву закона о госрегулировании, поскольку его утверждение в соответствии с регламентом станет невозможно. Ранее БАГАЦ уже отменял реформы, проведенные министерством финансов в крайне сжатые сроки без надлежащего обсуждения.