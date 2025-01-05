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276-килограммовый голубой тунец продан на рынке в Токио за $1,3 млн

Япония
время публикации: 05 января 2025 г., 05:38 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 05:45
276-килограммовый голубой тунец продан на рынке в Токио за $1,3 млн
AP Photo/Jae C. Hong

В воскресенье, 5 января, на оптовом рыбном рынке Тоёсу в Токио состоялся традиционный первый аукцион. Рекордный 276-килограммовый голубой тунец был продан за 207 миллионов иен (примерно $1,3 млн), сообщает агентство Kyodo News.

Рекорд 2019 года побит не был. Тогда туша была продана за 333 миллиона иен, что составило по курсу на то время $3,1 млн.

Высокая цена на первых торгах воспринимается японцами как хорошая примета: чем выше цена за самого дорогого тунца, тем успешнее будет год для экономики страны.

Аукционные торги тунцом на рынках Цукидзи и Тоёсу представляют собой красочное зрелище. Долгое время туристические фирмы с большим успехом включали их в список объектов посещения для иностранных туристов. Однако из-за плохих манер иностранцев, которые не только фотографировали процесс, но иногда мешали проведению аукциона, пытаясь пробиться в первые ряды и даже потрогать рыбу руками, администрация рынков в декабре 2009 года запретила посещение торгов туристами.

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