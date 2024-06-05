FT: США намерены предоставить Украине кредит на 50 млрд долларов, погашаемый российскими активами

Издание Financial Times получило доступ к внутреннему документу Евросоюза, согласно которому США готовы предоставить Украине кредит на 50 миллиардов долларов, который будет покрываться за счет прибыли от замороженных российских активов.

Условием этого станет согласие ЕС продлить на неопределенный срок действие антироссийских санкций. Согласно публикации, вопрос будет обсуждаться на виртуальных переговорах министров финансов США и ЕС, которые пройдут 5 июня. Основная их тема – финансовая поддержка Украины.

Газета отмечает, что на данный момент санкции, введенные Евросоюзом против России, необходимо единогласно продлевать каждые полгода. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, стоящий на пророссийских позициях, скорее всего, торпедирует инициативу.

США опасаются, что все обязательства по обслуживанию кредита упадут на них, и заинтересованы, чтобы кредитами выступил все страны "Большой семерки". Они рассчитывают согласовать все вопросы до саммита G7, который пройдет на следующей неделе в Италии.