Болгария выполнила все условия для вступления в зону евро

Европейская комиссия опубликовала в среду, 4 июня, отчет, подтверждающий, что Болгария выполнила все требования для вступления в зону евро. В четверг, 5 июня болгарский парламент отклонил инициативу вынесения вопроса о переходе на евро на всенародный референдум.

Болгария должна стать 21-й страной зоны евро 1 января 2026 года. Однако еще до этого вопрос должен быть утвержден на встрече министров финансов стран зоны евро 19-20 июня, а 8 июля он будет рассматриваться Европейским парламентом.

Следует отметить, что болгарский лев уже давно жестко привязан к евро.

После вступления Болгарии в зону евро в ЕС останутся только шесть стран, сохраняющих свою национальную валюту. Дания при вступлении в ЕС выторговала себе независимость по данному вопросу, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция обязаны присоединиться к евро, однако четких сроков для такого перехода не обозначено.