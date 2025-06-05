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Экономика

Банк Израиля опубликовал проект циркуляра касательно иностранных санкций

Банк Израиля
время публикации: 05 июня 2025 г., 21:27 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 21:27
Банк Израиля опубликовал проект циркуляра касательно иностранных санкций
Flash90

Инспектор банков в Банке Израиля Дани Хахиашвили опубликовал проект циркуляра для банков относительно режима персональных санкций, которые планируют в Европейском союзе и, возможно, в других европейских страхах, ввести против евреев, проживающих в Иудее и Самарии.

Проект циркуляра требует от банков разработать соответствующую политику и процедуры для оценки рисков нарушения санкций или злоупотребления банком с целью обхода санкций.

Хахиашвили напоминает банкам, что им запрещено управлять рисками, вытекающими из режима санкций, путем "заблаговременного полного отказа от предоставления услуг клиентам, на которых они влияют". В то же время он позволяет "разумный отказ в предоставлении услуг клиенту".

Напомним, что накануне министр финансов Бецалель Смотрич направил Хахиашвили письмо, в котором предупредил, что не позволит израильской банковской системе слепо исполнять санкции, введенные иностранными государствами против граждан Израиля.

"Если банки будут подчиняться санкциям и наносить ущерб своим клиентам, я намерен немедленно продвигать законодательство, которое обяжет банки выплачивать таким клиентам крупные компенсации. Таким образом мы обеспечим заинтересованность банков в рассмотрении интересов клиентов, а не только своих собственных", - говорится в письме.

Кроме того, Смотрич сообщил Хахиашвили, что "если вопрос не будет решен частной банковской системой под вашим тщательным надзором", он намерен законодательно обязать Банк Израиля открывать и вести банковские счета для граждан, на которых наложены санкции.

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Бецалель Смотрич потребовал от Банка Израиля не исполнять международные санкции против израильтян