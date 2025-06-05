"Пелефон" и "Партнер" выиграли тендер на предоставление услуг госслужащим

Компания "Пелефон" впервые за 20 лет не будет эксклюзивным поставщиком услуг и приборов связи государственным структурам и госслужащим. В рамках нового тендера она выиграла 60% объема поставок. Еще 40% достались компании "Партнер".

Впервые право на льготные условия получат не только действующие госслужащие, но и пенсионеры госслужбы, в общей сложности – 220 тысяч человек.

Ранее суд отклонил иск компании "Пелефон" против условий тендера. Компания требовала обязать государство возместить ей стоимость инфраструктуры, предоставленной государству в рамках двух предыдущих тендеров в 2004 и 2014 годах.

Условия тендера предусматривают, среди прочего, функциональную непрерывность даже в чрезвычайных ситуациях, так что сервис будет основан на двух независимых сотовых сетях с системами резервного копирования, строгие требования кибербезопасности и обеспечение обслуживания министерств и ключевых сотрудников при любом сценарии чрезвычайной ситуации.