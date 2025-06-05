Проблемы общественного транспорта и ШАБАК против арабского рэкета. Экономический обзор

Кому нужен дешевый транспорт? Стоит ли верить Мири Регев? О чем предупреждает ШАБАК?

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Порочный круг Мири Регев

Публичной ценой завершившейся в апреле 2025 года реформы "Транспортная справедливость", которую Мири Регев продвигала с начала каденции, стало резкое повышение исходной стоимости проезда (до льгот) с 6 до 8 шекелей для базового билета. Однако у нее была и менее публичная цена – 400 миллионов шекелей, которые министерству транспорта изначально выделили на улучшение качества обслуживания, а именно – на увеличение количества автобусов на маршрутах и на открытие новых маршрутов. Вместо этого деньги были направлены на финансирование реформы.

Тем временем июль, время индексации тарифов на общественный транспорт, подкрался незаметно, и в минтрансе внезапно осознали, что будут вынуждены второй раз за два месяца сообщать о повышении стоимости проезда. Еще немного, и те, кто имеет право на скидку на проезд в 33-50%, будут со скидкой платить столько же, сколько до реформы платили без скидки (кроме пенсионеров в возрасте 67-75 лет, которых реформа полностью освободила от оплаты).

Поскольку у нас война и бюджетный дефицит, чтобы предотвратить повышение тарифов, Регев вынуждена изыскивать решение в бюджете своего ведомства, и первоочередной жертвой, похоже, снова станет бюджет, выделенный на улучшение работы транспорта.

То есть продолжается порочный круг, при котором деньги на улучшение качества транспорта направляются на субсидирование тарифов, и на выходе мы получаем переполненные автобусы, длительные ожидания на остановках и недостаточное покрытие маршрутной сети, а цены в конечном итоге все равно растут.

Опубликованный на этой неделе отчет Исследовательского центра Кнессета лишний раз подтверждает крайнюю проблематичность проводимой Регев политики.

Согласно опросу Национального управления общественного транспорта от 2022 года, лишь 21% респондентов заявили, что удешевление общественного транспорта заставит их пользоваться им чаще. В то же время 48% указали на необходимость повышения надежности, 44% – на расширение маршрутной сети, а 42% хотели бы видеть транспорт работающим по выходным. Когда людей спросили, почему они не рекомендовали бы поездки на автобусе, 64% назвали главной причиной опоздания и неприбытие автобусов, 56% – долгое время в пути, 51% – переполненность, и лишь 7% сочли билет слишком дорогим. Эти цифры более чем очевидно показывают, что проблема израильского общественного транспорта – не в цене, а в качестве.

Общественный транспорт в Израиле остается уделом тех, кому не по карману альтернативы, а не сознательным выбором ради удобства или экономии времени в пробках. К сожалению, в ближайшее время перемены курса ждать не приходится, тем более что мы уже вплотную подошли к предвыборному периоду.

И еще раз про Мири Регев

15 февраля 2024 года министр транспорта Мири Регев отправилась в Шри-Ланку и подписала поправку к договору о прямом авиасообщении между странами, заявив, что договор "ускорит привлечение иностранных рабочих в Израиль (вместо палестинцев), откроет шриланкийский рынок для израильских бизнесменов, а также позволит молодежи и семьям наслаждаться отдыхом в прекрасной стране Шри-Ланке". По состоянию на июнь 2025 года прямого авиасообщения со Шри-Ланкой у Израиля все еще нет.

В феврале 2025 года Регев летала в Марокко, и объявила, что договорилась о возобновлении прямого авиасообщения между этой страной и Израилем, прерванного с началом войны. За четыре прошедших с тех пор месяца ситуация не изменилась.

На прошлой неделе Регев слетала в Будапешт и анонсировала договор с бюджетной авиакомпанией Wizz Air о превращении аэропорта имени Бен-Гуриона в узловой аэропорт. Если этот договор будет реализован, это действительно станет успехом, записанным на имя Мири Регев. Но, как показывает опыт, радоваться рано. Во-первых, речь идет не о подписанном договоре, а о достигнутой договоренности. И, как известно, даже договоренность между министерством финансов и профсоюзом учителей может оказаться нежизнеспособной, а уж договор с иностранной компанией в условиях войны – тем более.

Во-вторых, израильские авиакомпании и, что не менее важно, Всеобщая федерация профсоюзов, уже потребовали разъяснений, поскольку, по их словам, озвученный формат соглашения предоставит Wizz Air крайне выгодные условия при отсутствии обязательств и регуляций, лежащих на израильских авиакомпаниях, что в итоге может оставить страну без собственной гражданской авиации. Правда, стоит напомнить, что эта угроза озвучивалась и перед подписанием соглашения об открытом небе с Европейским союзом.

Право на отлучение

В феврале 2024 года Общая служба безопасности (ШАБАК) передала министерству внутренних дел секретный документ, в котором описывались масштабы доступа арабских организованных преступных группировок к муниципальным и государственным тендерам на миллиарды шекелей, в том числе – к тендерам ЦАХАЛа и министерства обороны.

Схема захвата представляет собой вариацию на тему рэкета. Выигравшему тендер подрядчику начинают угрожать, вынуждая его отдать тендер или передать его субподрядчику, представляющему ОПГ. Как вариант, подрядчиков отпугивают от участия в тендере и в результате заявки подают только подставные компании, связанные с ОПГ. Особенно масштабно этот метод освоили кланы Абу-Латиф и Харири, действующие по всему северу Израиля и масштабировавшие обычный рэкет до захвата целых отраслей.

В декабре 2024 года Кнессет утвердил поправки к Закону о тендерах, дающие регистратору подрядчиков полномочия принимать меры на основании разведывательной информации, полученной от правоохранительных органов.

За последующие полгода на основании полицейских наводок от участия в гостендерах (включая отмену уже заключенных контрактов) были отстранены семь подрядчиков, и еще трое находятся в процессе отлучения и лишения лицензий.

В конце мая судья Тель-Авивского окружного суда Коби Варди вынес прецедентное решение, отклонив иск одного из "отлученных" подрядчиков, компании "Хури Ибрагим и сыновья", против регистратора подрядчиков, и подтвердил, что полицейская развединформация, свидетельствующая, что подрядчик связан с оргпреступностью, является достаточным основанием для блокирования подрядчика.

Израильские правоохранительные органы в последние несколько лет все активнее сотрудничают с финансовыми регуляторами, стараясь перекрыть финансовые потоки, которые зачастую отследить легче, чем найти свидетелей, готовых давать показания по делу о рэкете.

Однако новое предупреждение ШАБАКа, представители которого заявили на этой неделе на заседании правительства, что размах криминала в арабском секторе становится угрозой для государственной безопасности, лишний раз свидетельствует, что этих мер недостаточно.