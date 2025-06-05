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Экономика

Стартовал второй этап реформы оплаты труда социальных работников "А-Эсег"

Социальные проблемы
Госсектор
Реформы
время публикации: 05 июня 2025 г., 14:42 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 14:42
Стартовал второй этап реформы оплаты труда социальных работников "А-Эсег"
Nati Shohat/Flash90

Подписан второй этап реформы "А-Эсег" ("Достижение"), которая должна значительно улучшить условия труда и зарплаты около 18,5 тысяч социальных работников в государственных структурах, а впоследствии – еще примерно 4000 социальных работников в НКО и приватизированных структурах.

В рамках второго этапа реформы, стоимость которого оценивается в 200 миллионов шекелей в год, социальные работники, работающие на полную ставку, получат одноразовую выплату в размере 2700 шекелей, а также повышение зарплат.

Базовая зарплата начинающих соцработников составит 9400 шекелей в месяц на полную ставку (в сравнении с 8600 сейчас и 7900 до первого этапа реформы). К этой сумме будут добавляться надбавки за профессиональный опыт, пройденные курсы повышения квалификации и другие.

Экономика
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