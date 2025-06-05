Средняя зарплата в израильском хайтеке бьет рекорды

Согласно данным Центрального статистического бюро, в марте 2025 года средняя зарплата брутто в израильском секторе высоких технологий составила 36731 шекель, что является историческим рекордом.

Это на 9% больше, чем в феврале 2025 года и на 2,3% больше, чем в марте 2024 года, когда был установлен предыдущий рекорд.

Количество рабочих ставок в хайтеке выросло на 0,2% по сравнению с февралем и на 1,2% по сравнению с прошлогодним показателем до 400,4 тысяч.

Средняя зарплата по Израилю составляет 13.097 шекелей, что на 3,6% больше, чем год назад.