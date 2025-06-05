Сокращения в израильском хайтеке: REE увольняет 100 сотрудников, Playtika – 90

За последние сутки сразу две израильские хайтек-компании объявили о существенном сокращении штата.

Компания REE, действующая в сфере автомобильных технологий, сокращает половину штата, около 100 сотрудников, на фоне плохих финансовых показателей.

Компания Playtika, занимающаяся разработкой компьютерных игр, увольняет 90 сотрудников, из которых около 40 в Израиле и около 50 в Польше.

Увольнения коснутся групп, отвечавших за разработку игр Best Fiends и Redecor.