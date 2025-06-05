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Экономика

Сокращения в израильском хайтеке: REE увольняет 100 сотрудников, Playtika – 90

Хайтек
Рынок труда
время публикации: 05 июня 2025 г., 09:56 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 10:05
Сокращения в израильском хайтеке: REE увольняет 100 сотрудников, Playtika - 90
Wikipedia. Фото: Давид Шай

За последние сутки сразу две израильские хайтек-компании объявили о существенном сокращении штата.

Компания REE, действующая в сфере автомобильных технологий, сокращает половину штата, около 100 сотрудников, на фоне плохих финансовых показателей.

Компания Playtika, занимающаяся разработкой компьютерных игр, увольняет 90 сотрудников, из которых около 40 в Израиле и около 50 в Польше.

Увольнения коснутся групп, отвечавших за разработку игр Best Fiends и Redecor.

Экономика
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