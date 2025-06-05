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Экономика

За три года "Шуферсаль" поднял цены на 19%, "Йохананоф" – на 8%

Цены
время публикации: 05 июня 2025 г., 12:36 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 12:36
За три года "Шуферсаль" поднял цены на 19%, "Йохананоф" – на 8%
Michael Giladi/ Flash90

Согласно данным исследования, проводимого профессором Итаем Атаром из Тель-Авивского университета и публикуемого газетой "Глобс", сравнительная продуктовая корзина из 112 продуктов за последние три года заметно подорожала во всех торговых сетях, однако темпы подорожания сильно различаются между сетями.

Так, цены в сети "Шуферсаль" выросли на 19% в онлайн-продажах, на 17% в городских филиалах, и на 16% в дисконтных филиалах.

В сети "Виктори" цены в магазинах выросли за этот период на 17%, а в интернете – на 15%.

В сети "Тив-Таам" цены в городских филиалах выросли на 16%, в дисконтных филиалах – на 14%, а в интернете – на 12%.

Сеть "Рами Леви" повысила за этот период цены на 9%, а сеть "Йохананоф" – на 8%.

Следует отметить, что инфляция за этот период составила 11,4%.

Экономика
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