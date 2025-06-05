Бецалель Смотрич потребовал от Банка Израиля не исполнять международные санкции против израильтян

Министр финансов Бецалель Смотрич направил инспектору банков в Банке Израиля Дани Хахиашвили письмо, в котором предупредил, что не позволит израильской банковской системе слепо исполнять санкции, введенные иностранными государствами против граждан Израиля.

"Если банки будут подчиняться санкциям и наносить ущерб своим клиентам, я намерен немедленно продвигать законодательство, которое обяжет банки выплачивать таким клиентам крупные компенсации. Таким образом мы обеспечим заинтересованность банков в рассмотрении интересов клиентов, а не только своих собственных", - говорится в письме.

Кроме того, Смотрич сообщил Хахиашвили, что "если вопрос не будет решен частной банковской системой под вашим тщательным надзором", он намерен законодательно обязать Банк Израиля открывать и вести банковские счета для граждан, на которых наложены санкции.