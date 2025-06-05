x
05 июня 2025
|
последняя новость: 10:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 июня 2025
|
05 июня 2025
|
последняя новость: 10:27
05 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Бецалель Смотрич потребовал от Банка Израиля не исполнять международные санкции против израильтян

Банк Израиля
Бецалель Смотрич
время публикации: 05 июня 2025 г., 09:11 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 09:11
Бецалель Смотрич потребовал от Банка Израиля не исполнять международные санкции против израильтян
Flash90/Chaim Goldberg

Министр финансов Бецалель Смотрич направил инспектору банков в Банке Израиля Дани Хахиашвили письмо, в котором предупредил, что не позволит израильской банковской системе слепо исполнять санкции, введенные иностранными государствами против граждан Израиля.

"Если банки будут подчиняться санкциям и наносить ущерб своим клиентам, я намерен немедленно продвигать законодательство, которое обяжет банки выплачивать таким клиентам крупные компенсации. Таким образом мы обеспечим заинтересованность банков в рассмотрении интересов клиентов, а не только своих собственных", - говорится в письме.

Кроме того, Смотрич сообщил Хахиашвили, что "если вопрос не будет решен частной банковской системой под вашим тщательным надзором", он намерен законодательно обязать Банк Израиля открывать и вести банковские счета для граждан, на которых наложены санкции.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 29 марта 2024

Продлена защита израильских банков от преследования за операции с ПА
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 февраля 2024

Почтовый банк заблокировал счет одного из жителей поселений, включенных в санкционные списки США
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 22 июля 2015

ЕС готовит санкции против израильских банков, действующих на территориях