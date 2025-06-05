Мири Регев привела себя в пример как доказательство отсутствия проблем авиасообщением

Министр транспорта Мири Регев опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram сообщение, в котором заявила, что она "является примером того, что в Израиле нет проблем с полетами за границу".

За 2,5 года каденции Регев 10 раз бывала за границей, в том числе 7 раз – с начала войны.

До войны она посетила Марокко, Грузию и Мексику, а в военное время – Индию (дважды), Шри-Ланку, Таиланд, Францию, Венгрию, Азербайджан и Германию.