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Экономика

Мири Регев привела себя в пример как доказательство отсутствия проблем авиасообщением

Мин.транспорта
время публикации: 05 июня 2025 г., 12:57 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 12:59
Мири Регев привела себя в пример как доказательство отсутствия проблем авиасообщением
Chaim Goldberg/Flash90

Министр транспорта Мири Регев опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram сообщение, в котором заявила, что она "является примером того, что в Израиле нет проблем с полетами за границу".

За 2,5 года каденции Регев 10 раз бывала за границей, в том числе 7 раз – с начала войны.

До войны она посетила Марокко, Грузию и Мексику, а в военное время – Индию (дважды), Шри-Ланку, Таиланд, Францию, Венгрию, Азербайджан и Германию.

Экономика
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