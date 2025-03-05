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Экономика

Мэрия Иерусалима продвигает строительство тысячи единиц жилья на юго-восточной окраине столицы

Недвижимость
Иерусалим
время публикации: 05 марта 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 11:00
Мэрия Иерусалима продвигает строительство тысячи единиц жилья на юго-восточной окраине столицы
Chaim Goldberg/FLASH90

Иерусалимская муниципальная комиссия по проектированию и застройке планирует утвердить в среду, 5 марта, два жилищных проекта в юго-восточной части города.

Один план предусматривает строительство 380 единиц жилья, школы, двух синагог и торговых площадей в квартале Ноф-Цион рядом с Джабель-Мукабером.

Второй проект предусматривает строительство 650 единиц жилья, торговых площадей, школы, микве, общественного центра и детских садов на участке между кибуцем Рамат-Рахель и кварталом Ар-Хома возле Цур-Бахера.

Экономика
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