Мэрия Иерусалима продвигает строительство тысячи единиц жилья на юго-восточной окраине столицы
время публикации: 05 марта 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 11:00
Иерусалимская муниципальная комиссия по проектированию и застройке планирует утвердить в среду, 5 марта, два жилищных проекта в юго-восточной части города.
Один план предусматривает строительство 380 единиц жилья, школы, двух синагог и торговых площадей в квартале Ноф-Цион рядом с Джабель-Мукабером.
Второй проект предусматривает строительство 650 единиц жилья, торговых площадей, школы, микве, общественного центра и детских садов на участке между кибуцем Рамат-Рахель и кварталом Ар-Хома возле Цур-Бахера.