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Экономика

Google Israel набирает десятки работников для разработки нового чипа

ИИ
Google
время публикации: 05 марта 2025 г., 09:24 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 09:24
Google Israel набирает десятки работников для разработки нового чипа
AP Photo/Jeff Chiu, File

Google расширяет свою деятельность по разработке новых чипов в Израиле. В связи с этим Google Israel открыла десятки вакансий инженеров в своих кампусах в Хайфе и Тель-Авиве, сообщает "Глобс".

Согласно изданию, речь идет о чипе для сетевой карты (NIC), базовом компоненте, используемом для коммуникации между процессорами ядра и графическими процессорами для искусственного интеллекта. В настоящее время такие чипы производятся, среди прочего, корпорациями Broadcom, Intel и NVIDIA.

Увеличение вычислительных операций, связанных с искусственным интеллектом, сделало этот компонент критически важным для коммуникации между графическими процессорами в крупных серверных фермах, что привело к резкому росту цен на NIC.

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