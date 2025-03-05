Google Israel набирает десятки работников для разработки нового чипа

Google расширяет свою деятельность по разработке новых чипов в Израиле. В связи с этим Google Israel открыла десятки вакансий инженеров в своих кампусах в Хайфе и Тель-Авиве, сообщает "Глобс".

Согласно изданию, речь идет о чипе для сетевой карты (NIC), базовом компоненте, используемом для коммуникации между процессорами ядра и графическими процессорами для искусственного интеллекта. В настоящее время такие чипы производятся, среди прочего, корпорациями Broadcom, Intel и NVIDIA.

Увеличение вычислительных операций, связанных с искусственным интеллектом, сделало этот компонент критически важным для коммуникации между графическими процессорами в крупных серверных фермах, что привело к резкому росту цен на NIC.