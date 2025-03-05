Правительство утвердило 5 млрд шекелей коалиционных денег и увеличение дефицита госбюджета

Вечером во вторник, 4 марта, правительство Израиля утвердило распределение бюджетных средств, прописанных в коалиционных соглашениях, а также предложение отменить "коалиционные деньги" со следующего года, внеся их в бюджетную базу.

Одновременно было утверждено решение повысить дефицит госбюджета с 4,4% до 4,7% с опцией автоматического увеличения до 4,9% в связи с реализацией рекомендаций комиссии Нагеля по увеличению оборонного бюджета.

Следует отметить, что министр финансов Бецалель Смотрич на заседании отсутствовал, поскольку находится с визитом в США.

Единственным министром, проголосовавшим против, был министр строительства Ицхак Гольдкнопф ("Яадут а-Тора"), требующий сначала урегулировать вопрос призыва учеников йешив.

Около 1,33 миллиарда шекелей из коалиционных денег предназначены для финансирования йешив и колелей. Помимо этого 92 миллиона шекелей – на субсидирование обучения в негосударственных ультраортодоксальных начальных школах ("талмуд-тора") и в интернатах, 75 миллионов шекелей – на укрепление педагогических семинаров (аналог педагогических колледжей для женщин ультрарелигиозной общины), 70 миллионов шекелей – на поддержку проектов ультраортодоксальной еврейской культуры, 60 миллионов шекелей – на йешивы для иностранных йешиботников, 50 миллионов шекелей – на продление учебного дня в негосударственных ультрарелигиозных учебных заведениях. 28 миллионов получат организации, занимающиеся предотвращением ухода из йешив.

277 миллионов шекелей выделены на продуктовые талоны (инициатива Арье Дери, переданная в итоге из МВД в министерство социального обеспечения), 94 миллиона шекелей – поселенческому департаменту, 26 миллионов шекелей – министерству по делам Иерусалима и еврейского наследия. 42 миллиона шекелей получат муниципалитеты и местные советы в Иудее и Самарии для укрепления безопасности, 25 миллионов шекелей – Ави Маоз на укрепление еврейской самоидентификации, 1,5 миллиона – местный комитет еврейского квартала Хеврона. 88 миллионов шекелей пойдут на строительство и содержание построек религиозного предназначения (синагоги, микве и т.д.)