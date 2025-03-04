Минфин: "Квартира для новосела" обошлась госказне в 50 миллиардов шекелей

Министерство финансов опубликовало уточненную оценку стоимости программы "Квартира для новосела" во всех ее вариантах, начиная с ее запуска в 2015 году.

Согласно новой оценке, недополученные налоговые поступления и прямое субсидирование проектов составили 50 миллиардов шекелей за 10 лет. Для сравнения, предыдущая оценка от 2023 года говорила о сумме 19 миллиардов за 8 лет. То есть фактически речь идет об удвоении оценочной стоимости программы.

Новая оценка была опубликована на фоне продвижения министерством строительства и жилищного хозяйства новой программы субсидируемого жилья в объеме 20 тысяч квартир, которые планируется разыграть с апреля по декабрь 2025 года.