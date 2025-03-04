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Экономика

Минфин: "Квартира для новосела" обошлась госказне в 50 миллиардов шекелей

Недвижимость
Минфин
время публикации: 04 марта 2025 г., 22:13 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 22:13
Минфин: "Квартира для новосела" обошлась госказне в 50 миллиардов шекелей
Michael Giladi/Flash90

Министерство финансов опубликовало уточненную оценку стоимости программы "Квартира для новосела" во всех ее вариантах, начиная с ее запуска в 2015 году.

Согласно новой оценке, недополученные налоговые поступления и прямое субсидирование проектов составили 50 миллиардов шекелей за 10 лет. Для сравнения, предыдущая оценка от 2023 года говорила о сумме 19 миллиардов за 8 лет. То есть фактически речь идет об удвоении оценочной стоимости программы.

Новая оценка была опубликована на фоне продвижения министерством строительства и жилищного хозяйства новой программы субсидируемого жилья в объеме 20 тысяч квартир, которые планируется разыграть с апреля по декабрь 2025 года.

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