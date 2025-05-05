Израиль ведет переговоры о покупке у США крылатых ракет JASSM

Министерство обороны Израиля ведет переговоры с американским оборонным концерном Lockheed Martin о закупке партии крылатых ракет класса воздух-земля JASSM, сообщает Globes.

Ракета с боеголовкой весом 450 кг имеет повышенную маневренность, способность уходить от систем ПРО, и при этом предназначена для запуска с самолетов.

Дальность полета ракеты в 930 километров позволяет самолетам запускать ее по цели, находясь далеко за пределами мощностей противовоздушных систем противника. Стоимость одной ракеты – около полутора миллионов долларов. На данный момент они находятся на вооружении США и Австралии. Также принципиальное разрешение на покупку ракет получила Польша.