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Экономика

Отмена полетов в "Бен-Гурион". Как улететь из Израиля и вернуться обратно

Авиация
время публикации: 05 мая 2025 г., 07:30 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 07:42
Отмена полетов в аэропорт Бен-Гурион. Текущее обновление
Flash90/Yossi Aloni

После попадания выпущенной йеменскими хуситами ракеты в сельскохозяйственные территории в непосредственной близости от 3-го терминала аэропорта имени Бен-Гуриона многие иностранные авиакомпании объявили о временной отмене полетов в Израиль.

По состоянию на утро 5 мая отменили полеты в Израиль следующие авиакомпании: Ryanair, Wizz Air, Transavia, Aegean, Air France, Iberia Express, Air Europa, Lufthansa, Swiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Air India, Delta Airlines, LOT, Azerbaijan Airlines – на текущий момент до вторника, 6 мая. ITA, British Airways – на текущий момент до среды, 7 мая. United Airlines – на текущий момент до пятницы, 9 мая.

Израильские авиакомпании "Исраэйр", "Аркия" и "Эль-Аль" объявили об увеличении количества рейсов в основные хабы – Афины, Ларнаку, Будапешт.

К ним присоединились принадлежащие израильским владельцам иностранные авиакомпании Blue Bird и TUS, добавившие рейсы из Ларнаки, Пафоса, Афин, Барселоны и Праги.

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