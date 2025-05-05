Трамп вводит 100% пошлины на иностранное кино "для спасения умирающего Голливуда"

Президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье, 4 мая, о введении 100% тарифа на фильмы, снятые за пределами Соединенных Штатов, заявив, что киноиндустрия США "очень быстро умирает" из-за стимулов, предлагаемых другими странами для привлечения американских кинематографистов.

В своем посте в Truth Social Трамп охарактеризовал это как "согласованные усилия других наций", которые представляют собой "угрозу национальной безопасности" и содержат "пропаганду".

Трамп поручил министерству торговли начать процесс внедрения этого тарифа на фильмы, произведенные за границей, которые затем распространяются в Соединенных Штатах, и министр торговли Говард Лутник сообщил в сети X, что "работает над этим".

Согласно FilmLA, производство фильмов и телевидения в Голливуде сократилось почти на 40% за последнее десятилетие, поскольку страны по всему миру предлагали конкурентоспособные налоговые кредиты и стимулы для привлечения съемок.

Однако как именно предлагается реализовать пошлину, на данный момент не ясно. Фильмы представляют собой интеллектуальную собственность, а не физические товары, и обычно не облагаются тарифами в соответствии с действующими торговыми правилами.