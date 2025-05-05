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Министр транспорта обещает создать для "застрявших" за границей израильтян "хабы" в Ларнаке и Афинах

Авиация
Хуситы
El Al
время публикации: 05 мая 2025 г., 01:07 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 01:11
Министр транспорта обещает создать для "застрявших" за границей израильтян "хабы" в Ларнаке и Афинах
Yossi Aloni/FLASH90

В интервью новостной службе N12 министр транспорта Мири Регев прокомментировала ситуацию с отменой полетов в Израиль зарубежными авиакомпаниями, из-за чего тысячи израильтян не могут вернуться домой.

По словам министра, если зарубежные авиакомпании через 72 часа не возобновят полеты в Израиль, будет увеличено количество рейсов израильских авиакомпаний в Ларнаку и Афины, которые станут своеобразными хабами для туристов, не имеющих другой возможности вернуться домой.

Так называемые "вывозные" рейсы не будут бесплатными. И хотя министр транспорта обещает, что "цены на них будут доступными", по опыту, можно сказать, что цены будут зависеть от спроса. Кроме того, туристам, находящимся в других странах, предстоит самостоятельно добраться до одного из "воздушных хабов".

После отмены многими зарубежными авиакомпаниями полетов в Израиль, сайт "Мако" сообщил, что "Эль-Аль" организует "вывозные" рейсы для израильтян. "Мако" писало, что билеты на дополнительный рейс из Ларнаки в Израиль будет стоить до 99 долларов, из Афин – до 149 долларов.

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