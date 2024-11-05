Пчелы против Meta: компания не может сдвинуть с места строительство собственной АЭС

Планы Марка Цукерберга построить для принадлежащей ему компании Meta собственную атомную электростанцию, которая будет обслуживать потребности дата-центра для платформы искусственного интеллекта, застряли из-за пчел.

Как сообщает Financial Times, проект Цукерберга столкнулся регуляторными и экологическими проблемами, поскольку в выбранном для строительства АЭС месте обнаружена редкая популяция пчел.

Согласно изданию, про проблемы с пчелами Цукерберг рассказал работникам на встрече, состоявшейся на минувшей неделе. По его словам, если бы не пчелы, Meta стала бы первой крупной технологической корпорацией с ИИ-платформой на атомной энергии.

Следует отметить, что Meta – отнюдь не единственная компания, продвигающая подобные планы. Microsoft и Amazon также предприняли в этом году шаги по обеспечению своих дата-центров атомной энергией.