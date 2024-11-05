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Экономика

Кнессет уменьшил сборы, взимаемые с детективных агентств

время публикации: 05 ноября 2024 г., 21:18 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 21:18
Кнессет уменьшил сборы, взимаемые с частных детективов
AP Photo/Matt Dunham

Финансовая комиссия Кнессета утвердила серию поправок к постановлениям о частных детективах и охранных услугах, уменьшающую сборы, которые частные детективы должны платить государству за лицензии.

В частности, владельцев детективных агентств освободили от сдвоенной пошлины, и теперь они должны оплачивать только лицензию агентства, без необходимости платить за лицензию частного детектива.

Кроме того, детективы старше 70 лет будут платить четверть стоимости взноса.

Стоимость лицензии частного детектива – 584 шекеля в год, лицензии детективного агентства – 1464 шекеля в год.

Экономика
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