Кнессет уменьшил сборы, взимаемые с детективных агентств

Финансовая комиссия Кнессета утвердила серию поправок к постановлениям о частных детективах и охранных услугах, уменьшающую сборы, которые частные детективы должны платить государству за лицензии.

В частности, владельцев детективных агентств освободили от сдвоенной пошлины, и теперь они должны оплачивать только лицензию агентства, без необходимости платить за лицензию частного детектива.

Кроме того, детективы старше 70 лет будут платить четверть стоимости взноса.

Стоимость лицензии частного детектива – 584 шекеля в год, лицензии детективного агентства – 1464 шекеля в год.