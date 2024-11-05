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"Эльбит" оснастит американские бронетранспортеры Bradley "Иглами дикобраза" за $127 млн

время публикации: 05 ноября 2024 г., 11:11 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 11:11
"Эльбит" оснастит американские бронетранспортеры Bradley "Иглами дикобраза" за $127 млн
AP Photo/Baderkhan Ahmad

Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" сообщил о получении от министерства обороны США нового контракта на поставку систем активной защиты "Игла дикобраза" ("Хец Дурбан", экспортное название – Iron Fist) для бронетранспортеров Bradley M2A4E1.

Стоимость контракта – 127 миллионов долларов, срок исполнения заказа – 34 месяца.

Речь идет о дополнении к предыдущему заказу на 37 миллионов долларов, подписанному в мае этого года.

Также "Иглы дикобраза" находятся были закуплены ЦАХАЛом (бронетранспортеры "Эйтан" и бульдозеры D9), Нидерландами, Словакией и Швецией.

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