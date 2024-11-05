Booking и Airbnb обяжут уведомлять налоговое управление об израильских квартировладельцах

Один из параграфов закона о государственном регулировании, подготовленный Налоговым управлением и имеющий большие шансы пройти все процедуры утверждения, направлен на борьбу с уклонением от уплаты налогов при сдаче жилья в краткосрочную аренду.

Законопроект предлагает обязать международные платформы, специализирующиеся на посредничестве в аренде жилья, ежегодно отчитываться перед налоговым управлением об израильских арендодателях (информация об арендаторах передаваться не будет).

В случае отказа от сотрудничества закон предусматривает крупные денежные штрафы.

Следует отметить, что в последние годы схожие законы были приняты и другими развитыми экономиками.