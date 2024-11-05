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Экономика

Booking и Airbnb обяжут уведомлять налоговое управление об израильских квартировладельцах

время публикации: 05 ноября 2024 г., 10:02 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 10:02
Booking и Airbnb обяжут уведомлять налоговое управление об израильских квартировладельцах
Wikipedia.org. Фото: Travelarz

Один из параграфов закона о государственном регулировании, подготовленный Налоговым управлением и имеющий большие шансы пройти все процедуры утверждения, направлен на борьбу с уклонением от уплаты налогов при сдаче жилья в краткосрочную аренду.

Законопроект предлагает обязать международные платформы, специализирующиеся на посредничестве в аренде жилья, ежегодно отчитываться перед налоговым управлением об израильских арендодателях (информация об арендаторах передаваться не будет).

В случае отказа от сотрудничества закон предусматривает крупные денежные штрафы.

Следует отметить, что в последние годы схожие законы были приняты и другими развитыми экономиками.

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