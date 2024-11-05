Суд запретил владельцам пентхауза в Хадере сдавать его отдыхающим

Суд по муниципальным вопросам издал распоряжение, запрещающее супружеской паре, купившей пентхауз с бассейном, сдавать его отдыхающим в рамках краткосрочной аренды.

Владельцы пентхауза приняли меры по предотвращению помех для других жильцов дома, запретив проведение вечеринок и шумных мероприятий, и обеспечив определенный уровень шумоизоляции.

Однако это не помешало соседям пожаловаться в муниципалитет, который, в свою очередь, обратился в суд.

Следует отметить, что судебный запрет связан не с жалобами соседей, а с отсутствием у владельцев пентхауза разрешения на нецелевое использование квартиры в жилом доме.