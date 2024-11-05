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Экономика

Иностранные авиакомпании требуют изменить "закон Тиби" в качестве условия для возвращения в Израиль

время публикации: 05 ноября 2024 г., 08:28 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 08:28
Иностранные авиакомпании требуют изменить "закон Тиби" в качестве условия для возвращения в Израиль
Flash90. Фото: Й.Зелигер

Представители 20 иностранных авиакомпаний поставили свои подписи под письмом к экономической комиссии Кнессета с требованием изменить условия закона о компенсациях пассажирам от 2012 года, известного как "закон Тиби".

Закон, автором которого был депутат Ахмад Тиби, был принят в 2012 году и регулирует выплату компенсаций пассажирам в случае отмены рейса или за опоздание.

Авиакомпании утверждают, что закон принимался в условиях мирного времени и не подходит к условиям войны, когда рейс может быть задержан или отменен в любой момент не по вине авиакомпании.

Кроме того, авиакомпании просят от государства помощи в оформлении страховки рейсов в Израиль, как это делается для израильских авиакомпаний.

Экономика
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