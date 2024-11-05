«Глобс»: минтранс и минфин обменяли плату за въезд в Гуш-Дан на железную дорогу в Кирьят-Шмону

Повышение платы за проезд в общественном транспорте в обмен на расширение круга пассажиров, имеющих право на льготный проезд, было, как утверждает издание "Глобс", не единственной сделкой, заключенной министерствами финансов и транспорта.

Согласно изданию, министерству финансов удалось добиться снятия возражений министра транспорта Мири Регев на введение платы за въезд в Гуш-Дан.

Соответствующий закон был утвержден правительством Беннета-Лапида в 2021 году, а в 2022 году был опубликован тендер на создание инфраструктуры для начисления и взимания платы, однако из-за позиции Регев реализация закона была приостановлена, а введение платы сдвинуто с 2025 года на 2026 год. При этом в расчетах министерства финансов поступления от нового налога указаны пока только в 2027 году.

Журналист "Глобс" Асаф Загризек пишет, что в ходе закулисных переговоров минфин, чтобы добиться отмены возражений Регев, дал согласие на финансирование проекта по строительству железнодорожной ветки Кармиэль-Кирьят-Шмона. Регев активно продвигает этот проект и хочет, чтобы в истории он был записан на ее имя, тогда как в министерстве финансов выступают против, считая его экономически нецелесообразным.

В рамках соглашения министерство финансов поддержит решение правительства о строительстве железной дороги в Кирьят-Шмону стоимостью 20 миллиардов шекелей. Деньги на проект не будут выделены в 2025 году, однако в дальнейшем Регев сможет опираться на это решение для их получения, и в любом случае проект будет "ее инициативой", даже если завершится в каденцию другого министра.