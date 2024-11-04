В предвыборный день акции Trump Media & Technology подорожали на 16%

Акции медиакомпании экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа резко выросли в цене в последний день перед президентскими выборами в США.

Trump Media & Technology Group (DJT), материнская компания социальной сети Truth Social, подорожала на 16% в понедельник, хотя явных причин для такого скачка не наблюдалось.

Следует отметить, что с момента первичной эмиссии акций на Нью-Йоркской фондовой бирже в марте этого года акции компании демонстрировали высокую волатильность: за пятинедельный период их стоимость увеличилась в четыре раза, после чего последовало падение на 41% за три торговых сессии. Трейдеры используют акции Трампа как своеобразный барометр его предполагаемых шансов на переизбрание, практически не обращая внимания на фундаментальные финансовые показатели компании, которые значительно уступают таким конкурентам, как X, TikTok и Instagram.

Несмотря на то, что опросы показывают крайне напряженную президентскую гонку, онлайн букмекерские конторы в последние недели отдают преимущество Трампу перед вице-президентом Камалой Харрис. Аналитики рынка связывают рост акций компании Трампа именно с этой тенденцией.

Напомним, что когда же Харрис начала укреплять свои позиции в букмекерских прогнозах, акции медиакомпании Трампа резко обвалились. Резкое падение котировок на прошлой неделе привело к сокращению состояния Трампа на 2,4 миллиарда долларов всего за три дня, что существенно уменьшило прирост в 3,6 миллиарда, полученный за предыдущий месяц. Однако понедельничный рост позволил ему отыграть около полумиллиарда долларов в оценке его состояния. Эксперты отмечают, что подобная волатильность может сохраниться до объявления окончательных результатов выборов.