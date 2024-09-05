Азербайджан пытается переманить израильские хайтек-компании освобождением от налогов

Власти Азербайджана начали активно ухаживать за израильскими хайтек-компаниями, особенно – на начальных этапах развития, пытаясь убедить их перебраться в новый парк высоких технологий в Баку, сообщает "Глобс".

В частности, им обещают полное освобождение от налога на прибыль, налога на имущество, налога на недвижимость и налога на дивиденды сроком на десять лет. Кроме того, работникам стартапов предлагается освобождение от подоходного налога с первых 4700 долларов зарплаты в месяц.

Право на льготы имеют компании, существующие не менее года или имеющие 10 работников на полную ставку или имеющие оборот 430 тысяч шекелей в год и более. При этом, в отличие от ОАЭ, также завлекающих израильские компании, Азербайджан не предъявляет никаких требований в отношении найма местных работников