x
05 сентября 2024
|
последняя новость: 10:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 сентября 2024
|
05 сентября 2024
|
последняя новость: 10:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Азербайджан пытается переманить израильские хайтек-компании освобождением от налогов

время публикации: 05 сентября 2024 г., 09:48 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 09:48
Азербайджан пытается переманить израильские хайтек-компании освобождением от налогов
AP Photo/Darko Vojinovic

Власти Азербайджана начали активно ухаживать за израильскими хайтек-компаниями, особенно – на начальных этапах развития, пытаясь убедить их перебраться в новый парк высоких технологий в Баку, сообщает "Глобс".

В частности, им обещают полное освобождение от налога на прибыль, налога на имущество, налога на недвижимость и налога на дивиденды сроком на десять лет. Кроме того, работникам стартапов предлагается освобождение от подоходного налога с первых 4700 долларов зарплаты в месяц.

Право на льготы имеют компании, существующие не менее года или имеющие 10 работников на полную ставку или имеющие оборот 430 тысяч шекелей в год и более. При этом, в отличие от ОАЭ, также завлекающих израильские компании, Азербайджан не предъявляет никаких требований в отношении найма местных работников

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 марта 2024

Азербайджан купит у Израиля аэростат раннего предупреждения о воздушных угрозах Sky Dew
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 февраля 2024

Израиль стал крупнейшим покупателем азербайджанской нефти