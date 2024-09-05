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Экономика

Нидерланды намерены закупить у Израиля противотанковые ракеты на 250 млн евро

время публикации: 05 сентября 2024 г., 08:59 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 09:25
Нидерланды намерены закупить у Израиля противотанковые ракеты на 250 млн евро
Wikipedia.org. Фото: Dave1185

Статс-секретарь министерства обороны Нидерландов Гийс Туинман уведомил парламент страны о намерении приобрести у израильского государственного концерна "Рафаэль" партию противотанковых ракет Spike LR2.

В общей сложности минобороны Нидерландов планирует потратить 250 миллионов евро на закупку 297 пусковых установок и 2400 ракет к ним. Выполнение сделки ожидается в 2028 году.

В письме к парламенту Туинман подчеркивает, что срок эксплуатации ракет Spike предыдущего поколения, купленных в начале тысячелетия, подходит к концу, и отмечает, что более поздний заказ приведет к росту стоимости из-за срочности его выполнения. Поэтому заказ должен быть оформлен до 31 октября.

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