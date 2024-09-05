Нидерланды намерены закупить у Израиля противотанковые ракеты на 250 млн евро

Статс-секретарь министерства обороны Нидерландов Гийс Туинман уведомил парламент страны о намерении приобрести у израильского государственного концерна "Рафаэль" партию противотанковых ракет Spike LR2.

В общей сложности минобороны Нидерландов планирует потратить 250 миллионов евро на закупку 297 пусковых установок и 2400 ракет к ним. Выполнение сделки ожидается в 2028 году.

В письме к парламенту Туинман подчеркивает, что срок эксплуатации ракет Spike предыдущего поколения, купленных в начале тысячелетия, подходит к концу, и отмечает, что более поздний заказ приведет к росту стоимости из-за срочности его выполнения. Поэтому заказ должен быть оформлен до 31 октября.